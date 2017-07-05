تعرف على شكل قميص الأهلي في البطولة العربية

أكد نادر خليل ، مدير التسويق بالنادي الأهلي، أن قميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لن يكون فيه تغيير في شكل الرعاة، أثناء مشاركة الفريق في البطولة العربية، مشيراً إلى أن شركة “صلة” السعودية هي راعي البطولة.

وقال خليل خلال تصريحات صحفية، إن الإدارة ستحسم أسم الشركة الراعية لقميص الفريق الجديد ، قبل البطولة العربية وذلك بعد نهاية التعاقد مع شركة سبورتا.

الأهلي يشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، منذ دور المجموعات، بدون وضع أي إعلان على قميص الفريق وذلك بسبب لوائح البطولة الأفريقية ، والتي تنص على إجبار جميع الفرق المشاركة في البطولة على عدم ارتداء القميص بإعلان شركة ما ، لاسمي وأن ذلك يكون مخالفا لرعاة البطولة.

ويشارك الاهلي في البطول العربية ضمن المجموعة الأولي بجوار كلا من الفيصلي الأردني والوحدة الإماراتي و نصر حسين داي الجزائري.

ومن المقرر أن تستضيف مصر البطولة خلال شهر يوليو الجاري، وبمشاركة 12 نادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني ، في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة و الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر المجموعة فريق زاناكو الزامبي برصيد 11 نقطة، ويأتي الوداد المغربي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويتزيل المجموعة فريق القطن الكاميروني بدون نقاط.