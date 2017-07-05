مرتضي منصور يهدد بالانسحاب من مباراة أهلي طرابلس .. تعرف على السبب

هدد المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالانسحاب من مباراة أهلي طرابلس الليبي، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تهديد رئيس النادي، بسبب وجود نية لأفراد أولتراس وايت نايتس المنتمية إلى جماهير نادي الزمالك، وذلك بسبب وجود اختلافات معه.

هذا التهديد من مرتضي منصور لأعضاء أولتراس وايت نايتس، ليس الأول، بل سبق وهددهم أيضا بعدم الحضور في مباراة الفريق مع اتحاد العاصمة الجزائري والتي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره أهلي طرابلس الليبي، يوم الأحد المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الأخير في المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما يتقاسم صدارة المجموعة اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس الليبي برصيد 8 نقاط، ويأتي كابس يونايتد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.