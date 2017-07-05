عصام عبد الفتاح: تطبيق تقنية حكم الفيديو كلفنا 50 قرشاً

كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن تكلفة تقنية حكم الفيديو، والتي بدأ العمل بها بالفعل، في مباريات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري، والمقامة حالياً.

عصام عبد الفتاح يعلن تكلفة تقنية حكم الفيديو في المباريات

وقال عبد الفتاح خلال تصريحات تليفزيونية، إن تقنية حكم الفيديو كلفت الاتحاد المصري لكرة القدم 50 قرشاً فقط، فهي مختلف تماماً عما طبقه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ، والتي بلغت قيمتها 10 آلاف دولار في المباراة الواحدة.

سبب تطبيق ” تقنية حكم الفيديو” في الدوري المصري

وأضاف رئيس لجنة الحكام، لا داعي للسخريا من تطبيق هذه الخاصية في الدوري المصري، قد قررنا تطبيقها فقط لكي نحد من أخطاء الحكام.

وتابع، التجربة تم تطبيقها بإمكانيات ضعيفة، ولكن بفكر أفضل ستؤدي إلى نتائج جيدة، وفي النهاية حكم الساحة هو من له القرار النهائي.

وشهدت مباريات كأس العالم للقارات، والتي أقيمت في روسيا وتوج بلقبها، منتخب ألمانيا بعدما تغلب على تشيلي بهدف نظيف، إلغاء أهداف وإشهار الكروت الحمراء للاعبين من خلال اللجوء إلى

يذكر أن عصام عبد الفتاح، قد صرح مؤخراً ان مباريات كأس مصر، ستشهد تعيين حكمين إضافيين خلف المرمي.