سيد عبد الحفيظ يكشف سبب غياب غالي عن مران الفريق

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي، عن سبب غياب حسام غالي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن مران الفريق الذي أقيم اليوم الأربعاء، ضمن الاستعداد لمباراة القطن الكاميروني المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة و الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الدوار سبب غياب غالي عن مران الأهلي

وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية، إن اللاعب شعر بدوار شديدة قبل بدء المران، الأمر الذي جعله يغادر النادي متوجهاً إلى بيته، بقرار من خالد محمود ، طبيب الفريق.

موعد عودة غالي للمشاركة في مران الأهلي

وأضاف مدير الكرة بالنادي، غالي سيتواجد في النادي غداً ويشارك في مران الفريق، المقرر له في تمام الخامسة عصراً على ملعب التتش بالجزيرة.

كان حسام غالي قد حصل على إذن من الجهاز الفني للفريق، من أجل السفر إلى الساحل الشمالي ، عقب مباراة فريقه أمس أمام المصري البروسعيدي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويستعد الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني ، في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة و الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر المجموعة فريق زاناكو الزامبي برصيد 11 نقطة، ويأتي الوداد المغربي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويتزيل المجموعة فريق القطن الكاميروني بدون نقاط.