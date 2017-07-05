بسبب الضامة.. “مارسيلو” يغيب عن مران الأهلي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أقيم اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة فريق القطن الكاميروني، في دوري أبطال إفريقيا، غياب حسين السيد، ظهير أيسر الفريق الأحمر.

“العضلة الضامة” تحرم حسين السيد من استكمال مران الأهلي

يعاني حسين السيد، من شد خفيف في العضلة الضامة ، وذلك أثناء مشاركته أمس في مباراة المصري البورسعيدي، والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري المصري و انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

“حسين السيد” يخضع لفحص طبي

ومن المقرر أن يخضع “مارسيلو” إلى اختبار طبي في مران الفريق، غداً الخميس، من أجل الوقوف على مدي إصابته ومعرفة فرص لحاقه بمباراة القطن الكاميروني من عدمها.

ويستضيف الأهلي نظيره القطن الكاميروني، يوم السبت المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر المجموعة فريق زاناكو الزامبي برصيد 11 نقطة، ويأتي الوداد المغربي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويتزيل المجموعة فريق القطن الكاميروني بدون نقاط.