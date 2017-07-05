صالح جمعة يغادر مران الأهلي مصاباً

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المقام حالياً، بملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، إصابة صالح جمعة، لاعب خط وسط الفريق الأحمر.

صالح جمعة يخضع لفحوصات طبية

وغادر اللاعب الملعب متأثراً بإصابته ولم يستطيع استكمال المران، ومن المقرر أن يخضع لفحوصات طبية بعيادة النادي، تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق.

كان صالح جمعة ، قد أحرز هدف التعادل للأهلي في مباراة أمس أمام المصري البورسعيدي، وأنقذ فريقه من أول هزيمة في بطولة الدوري العام هذا الموسم، والتي جمعت بينهما على ملعب الجيش ببرج العرب، في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز.

آخر استعدادات الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره القطن الكاميروني، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر المجموعة فريق زاناكو الزامبي برصيد 11 نقطة، ويأتي الوداد المغربي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويتزيل المجموعة فريق القطن الكاميروني بدون نقاط.