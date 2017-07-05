قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد.. عودة باسم واستبعاد إبراهيم للإصابة

أعلن البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق الأبيض استعدادا لمواجهة فريق الاتحاد السكندري، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

عودة باسم مرسي

وشهدت القائمة عودة باسم مرسي، مهاجم الفريق، بعد غيابه أمام كابس يونايتد الزيمبابوي ، والتي خسر فيها الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأيضا مصطفي فتحي الذي انتقل إلى صفوف نادي التعاون السعودي لمدة عام على سبيل الإعارة.

القائمة كاملة

وضمت القائمة كلًا من:

في حراسة المرمى : أحمد الشناوي ومحمود جنش وعمر صلاح.

في خط الدفاع: محمد ناصف وأحمد أبو الفتوح وحسني فتحي وعلي جبر ومحمود حمدي الونش ومحمد مجدي وأسامة إبراهيم وعلي فتحي ومحمد كماتشو.

خط الوسط : طارق حامد وأحمد توفيق وإبراهيم صلاح وصلاح ريكو ومحمود عبدالرازق شيكابالا ومحمود عبدالعاطي دونجا وأيمن حفني ومعروف يوسف ومحمد مسعد ومصطفى فتحي.

خط الهجوم : باسم مرسي وستانلي أوهاتشي وحسام باولو وإيمانويل مايوكا.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره أهلي طرابلس الليبي، يوم الأحد المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الأخير في المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما يتقاسم صدارة المجموعة اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس الليبي برصيد 8 نقاط، ويأتي كابس يونايتد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.