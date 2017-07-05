صورة.. باسم مرسي يستعد لأهلي طرابلس بنيولوك جديد

ظهر باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في “نيو لوك” جديد ، عقب الهزيمة أمام فريق كابس يونايتد الزيمبابوي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

باسم مرسي يستعين بـ«بكلبش» لاستعادة مستواه

وغير “مرسي” من شكله تماما ، فعلى غير شكله المعتاد بالكيوت، قام باسم يتغير شكله في هذه المرة ليجسد شخصية الفنان أمير كرارة في مسلسل “كلبش”، والذي عرض في شهر رمضان المبارك، وحصل على نسبة نجاح عالية، وأشاد به النقاد والجمهور.

ردود أفعال الجماهير بعد نيولوك باسم مرسي

وجاء رد فعل رواد التواصل الإجتماعي “فيس بوك” ، بأن باسم مرسي ظهر بهذا النيولوك في هذا التوقيت تحديداً ليوجه رسالة إلى البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأبيض، لاسيما وأنه يواجه سوء حظ شديد معه منذ قدومه إلى الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره أهلي طرابلس الليبي، يوم الأحد المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الأخير في المجموعة، برصيد 5 نقاط، بينما يتقاسم صدارة المجموعة كلًا من اتحاد العاصمة و أهلي طرابلس برصيد 8 نقاط، ويأتي كابس يونايتد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.