النصر السعودي يتقدم بعرض رسمي لضم على معلول

تلقى مسئولي النادي الأهلي، صباح اليوم الأربعاء، عرضاً رسمياً من نادي النصر السعودي، تمهيداً لضم على معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

«النادي السعودي» لم يفقد الأمل..«والبدري» يفصل في أمر اللاعب

كان النادي السعودي قد تقدم بعرض خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، الأمر الذي رفضه حسام البدري المدير الفني للفريق، بداعي أنه يحتاج لمجهوداته حاليا بالفريق.

مفاجأة.. «عبد الشافي» على أعتاب القلعة الحمراء

وعلى الجانب الأخر دخل مسئولي القلعة الحمراء، في مفاوضات جادة مع مسئولي نادي أهلي جدة السعودي، من أجل الحصول على خدمات الدولي المصري محمد عبد الشافي، استعدادا لرحيل التونسي على معلول عن الفريق في أي وقت، لاسيما وأن اللاعب تلقى أكثر من عرض مناسب للنادي وللاعب أيضا.

يذكر أن الأهلي قد ضم معلول ، خلال الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة بلغت 700 ألف يورو، قادماَ من نادي الصفاقسي التونسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره القطن الكاميروني، يوم السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب ، ضمن منافسات الجولة السادسة و الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.