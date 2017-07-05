الأهلي يبرئ “وحيد” من تصريحات جلسة البرلمان

نفت إدارة النادي الأهلي، إصدار أية بيانات رسمية تخص عماد وحيد، عضو مجلس الإدارة، تجاه ما حدث خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان

وأكدت إدارة القلعة الحمراء، أن ما نشر من تصريحات لوحيد كانت لتوضيح ما جرى في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان في حضور وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبد العزيز، والمهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، وعرض وجهة نظر الأهلي حول اللائحة الاسترشادية لقانون الرياضة الجديد.

ويؤكد النادي الأهلي أن هناك خلطًا حدث لدى البعض مما نشر واعتبروه بيانًا رسميًا، ولكنه كان عبارة عن تصريحات تشرح ما حدث من مناقشات في جلسة البرلمان، وأن البيان الوحيد الذي صدر عن النادي الأهلي؛ هو البيان الرسمي الذي يوضح موقف النادي الأهلي من اعتراضه على بعض بنود اللائحة الاسترشادية؛ تمسكا بحق الجمعية العمومية والدفاع عنها.