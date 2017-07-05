تصاعد أزمة “غالي” مع الأهلي.. تعرف على التطورات

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر، على رفع عقوبة حسام غالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب ما بدر منه خلال مباراة المارد الأحمر أمس أمام المصري، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري.

وقرر طاهر، تغريم غالي 500 ألف جنيه، مع تقديم اعتذارًا عما بدر منه تجاه الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

كان غالي اعترض على قرار البدري بتغييره في بداية الشوط الثاني من مباراة الأهلي والمصري، ليتطور الأمر ويلص لمشارة بينه وبين البدري، قبل أن يغادر الملعب وبتوجه إلى الفندق، اعتراضًا على قرار التبديل.

كما يسود اتجاه داخل الجهاز الفني، باستبعاد اللاعب من قائمة المارد الأحمر التي تستعد للسفر إلى الاسكندرية، من أجل الاستعداد لمواجهة القطن الكاميروني، يوم السبت المقبلأ، ضمن منافسات الجولة الاسسدةوالأخيةر من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، قد عاقب غالي بـ100 ألف جنيه قبل أن يضاعفها حسام البدري المدير الفني إلى 200 ألف جنيه.