بعد فسخ الخطبة.. كهربا يغني: “حياتي في بعدك عنك مش حياة”

ظهر اللاعب الدولي محمود عبد المنعم “كهربا“، لاعب الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك والمعار إلى فريق اتحاد جدة السعودي، في فيديو مع المطرب محمد نور.

كهربا يتفاعل مع محمد نور في أغنية ” حياتي في بعدي عن مش حياة”

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، وظهر “كهربا” يغني مع المطرب محمد نور، “حياتي ف بعدي عنك مش حياة.. ده أنا بعد منك قلت أه”.

الجمهور وسيط بين كهربا وشدوى

وربط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو والأغنية بأنها طريقة مصالحة من لاعب الزمالك لخطيبته السابقة “شدوى الحضري“، ابنة عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والمنتقل حديثًا غلى صفوف فريق التعاون السعودي.

كان كهربا قد فسخ خطبته بابنة الحضري، منذ عدة أيام، وأعلن الحضري أن كل شئ قسمة ونصيب، وظهرت شدوى في صورة لها وسط عائلتها علقت عليها قائلة “الجميع يذهب إلا أنتم”، في إشارة منها بفسخ الخطبة، ليرد كهربا بعدها بنشر فيديو “كله بالفلوس”.

يذكر أن الزمالك وافق على إعارة محمود كهربا، إلى صفوف نادي اتحاد جدة، بعد مفاوضات استمرت لفترات طويلة، انتهت بموافقة مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء بإعارة اللاعب.