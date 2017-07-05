خارجية قطر تضرب بالمقاطعة عرض الحائط وتؤكد: سننظم كأس العالم

تحدى وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، الجميع، وأكد إنه سيتم تنظيم كأس العالم في الإمارة، حتى إذا استمر الحصار.

وأضاف خلال كلمته بمؤسسة تشاتام هاوس الدولية البحثية، “علينا أن نضمن تنظيم كأس العالم بشكل جذاب، ونرحب بأية مساعي جادة لحل الأزمة مع جيرانها العرب عن طريق الحوار لا “الحصار”.

واختتم وزير خاريجية قطر، كلمته قائلًا، إن “الحصار” الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر عدوان واضح وإهانة.

يذكر أن بعض الحكومات العربي وعلى رأسها مصر والإمارات وليبيا والسعودية، أعلنوا مقاطعتهم لقطر، بسبب دعمها للإرهاب.