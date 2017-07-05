“غزال” الأهلي يتلقى عرضًا رسميًا للاحتراف الخارجي

كشف مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي، أن عمرو جمال، مهاجم الفري قالأول لكرة القدم في صفوف المارد الأحمر عمرو جمال، تلقى عرضًا رسميًا، من قبل فريق بيدفيست الجنوب أفريقي، للانتقال إلى صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم يكشف المصدر عن تفاصيل العرض المقدم من قبل النادي الجنوب أفريقي، مؤكدًا أن البت في أمر رحيل الغزال للاحتراف الخارجي، لن يتم قبل نهاية جولات الدوري، وحسم تأله الفريق الأحمر إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة، نظيره القطن الكاميروني، يوم السبت المقبل، على ملعب برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة أفريقيا.

ويحتل الاهلي المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر زاناكو جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، أ/ام الوداد المغربي فانتزع الوصافة برصيد 9 نقاط.