ضربة للزمالك.. الأهلي يحصل على توقيع لاعب سموحة

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، عن توقيع إسلام محارب، لاعب فريق سموحة، على عقود انضمامه إلى صفوف الفريق الأحمر، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

كان الأهلي، قد وضع نصب عينيه التعاقد مع لاعب سموحة، وبالفعل اكد المصدر، أن الأهلي حصل على توقيع اللاعب، ويتبقى فقط إنهاء المفاوضات بشكل رسمي مع إدارة الفريق السكندري.

كان فرج عامر، رئيس سموحة، قد طلب 20 مليون جنيه للاستغناء عن إسلام محارب، الأمر الذي رفضته إدارة النادي الأهلي.

يذكر أن صفقة محارب، إذا تمت بشكل رسمي، ستكون الصفقة الثانية للاهلي هذا الموسم، بعد التعاقد مع المغربي وليد أزارو، لاعب فريق الحسني الجديدي، لمدة 4 مواسم، مقابل مليون و400 ألف جنيه.