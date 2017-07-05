صورة.. حبيبة بـ”الحجاب” في الظهور الأول بعد الزفاف مع رمضان

ظهرت حبيبة إكرامي، زوجة اللاعب رمضان صبحي جناح نادي ستوك سيتي الإنجليزي للمرة الأولى بعد زفافهما الذي مر عليه عدة أيام.

الظهور الأول لحبيبة مع رمضان بعد الزواج

ونشر رمضان صبحي صورة له تجمعه مع حبيبة عبر موقع إنستجرام للتواصل الإجتماعي، والتي تعد الأولى لهما بعد إتمام الزواج.

ويقضى رمضان وحبيبة فترة “شهر العسل” في العاصمة الإنجليزية لندن، حيث يستعدان للاستقرار بها خلال الفترة المقبلة.

وظهرت حبيبة متمسكة بغطاء الرأس “الحجاب” في الصورة الأولى لها مع رمضان بعد الزفاف، وهو ما أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ويستعد رمضان صبحي خلال الفترة المقبلة للانخراط في معسكر نادي ستوك سيتي الاستعدادي للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تعود حبيبة إلى القاهرة خلال الأيام القادمة، قبل أن يسعى رمضان صبحي لإنهاء إجراءات تخص عودتها إلى لندن من جديد.

وتنوي حبيبة أن تكمل دراستها في إنجلترا خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب إجراءات عدة يحاول رمضان إنهاءها في الفترة المقبلة.