وردة يكشف عن العروض المقدمة له والمبلغ الذي يريده باوك لبيعه

أكد عمرو وردة لاعب منتخب مصر ونادي باوك اليوناني على تلقيه لعدد من العروض خلال الفترة الحالية، حيث يقوم بالمفاضلة بينهم.

عروض أسبانية وإنجليزية وسويسرية لوردة

وأشار وردة في تصريحات نشرها موقع إن باوك اليوناني، إلى امتلاكه لعروض من جانب عدد من الأندية الأوروبية التي تريد ضمه.

وشدد وردة على أنه يمتلك عروضاً من دوريات أسبانيا، إنجلترا وكذلك سويسرا، مؤكداً على انه يفاضل بينهم في الفترة الحالية.

وأضاف وردة بأن نادي جراسهوبرز السويسري تقدم بعرض رسمي لضمه في الفترة الحالية، دون أن يكشف عن أسماء الأندية الأسبانية والإنجليزية التي ترغب في التعاقد معه.

وأوضح وردة بأن نادي باوك وضع مبلغ ستة ملايين يورو كحد أدنى من أجل الاستغناء عنه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب وردة في الرحيل عن باوك بعدما توترت العلاقة بينه وبين ناديه الجديد، على الرغم من انتقاله إليه خلال شهر يناير الماضي.

ولم تظهر اسباب توتر العلاقة الحقيقة بين وردة وباوك، إلا أن تقارير يونانية أرجعت الأمر إلى أسباب أخلاقية دون الكشف عن تفاصيلها.