البدري يوجه صدمة جديدة لحسام غالي

ينوي حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي توجيه صدمة جديدة لحسام غالي قائد الفريق خلال الساعات القليلة القادمة.

اتجاه لاستبعاد غالي من مواجهة القطن

وتتجه النية لدى حسام البدري لاستبعاد حسام غالي من قائمة الأهلي المستدعاة لملاقاة القطن الكاميروني يوم السبت القادم.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي لـ”أخبار الأهلي” إلى أن البدري يرغب في استبعاد غالي من المباراة كعقوبة له عما بدر منه.

وسيلتقي الأهلي مع القطن يوم السبت في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت أزمة قد نشبت بين غالي والبدري خلال فترة الاستراحة من مباراة الاهلي والمصري أمس الثلاثاء مما أدى لاستبدال اللاعب.

وأبدى البدري اعتراضاً على طريقة تعامل غالي مع زملاءه في الملعب إلى جانب منحه تعليمات فنية محددة، وهو ما رفضه قائد الفريق.

وجاء رفض البدري ليشعل غضب البدري الذي قام باستبدال غالي في الاستراحة والدفع بأحمد رمضان “بيكهام” بدلاً منه.