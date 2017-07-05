طاهر يغلظ عقوبة غالي بعد أزمته مع البدري

قرر محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مضاعفة العقوبة التي ستفرض على حسام غالي قائد الفريق بعد أزمته الأخيرة مع حسام البدري المدير الفني.

ازمة كبيرة بين غالي والبدري

نشبت أزمة كبيرة بين حسام غالي وحسام البدري خلال فترة الاستراحة للمباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي والمصري مساء أمس الثلاثاء.

وجاءت الأزمة في ظل عدم تنفيذ غالي لتعليمات فنية طالبه بها البدري، قبل ان يقرر الأخير استبداله مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي توقيع عقوبة مالية على غالي، دون أن يذكر التفاصيل الخاصة بها.

إلا ان مصدر داخل النادي الاهلي أكد لـ”أخبار الأهلي” على أن العقوبة ستصل إلى 500 ألف جنية، وربما أكثر.

وأوضح المصدر بأن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي علم بالواقعة التي دارت داخل غرف خلع الملابس، حيث أكد على الخطأ الكبير الذي اقترفه غالي.

وكان البدري قد قرر أن تكون غرامة غالي مقاربة لمبلغ 100 ألف جنية، إلا أن طاهر شدد على ضرورة ان تكون مغلظة لتصل إلى 500 ألف جنية.