وادي دجلة : مرحباً بحسام غالي في أي وقت

رحب ماجد سامي رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة بانتقال اللاعب حسام غالي قائد الأهلي إلى صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

أزمة مع البدري قد تعجل برحيل غالي عن الأهلي

وكانت أزمة قد نشبت بين حسام غالي وحسام البدري خلال الساعات الماضية، وتحديداً خلال المباراة التي جمعت الأهلي مع المصري.

وأبدى غالي اعتراضاً على البدري خلال فترة الاستراحة مما أدى إلى تبديله بين الشوطين، قبل أن يتم فرض غرامة مالية كبيرة عليه.

وادي دجلة يرحب بضم غالي

وشدد ماجد سامي على ترحيب نادي وادي دجلة بانضمام غالي إليه في فترة الانتقالات المقبلة، مشدداً على عدم الدخول في مفاوضات معه حتى الآن.

وأوضح سامي بأن غالي مرتبط بتعاقد مع الأهلي حالياً، مما يصعب من التفاوض معه في ظل احترام إدارة وادي دجلة لتعاقدات باقي الأندية.

واختتم سامي حديثه بالتأكيد على سعادته بالتصريح السابق لغالي الذي أكد خلاله أن وادي دجلة قد يكون وجهته المفضلة بعد الأهلي، مشدداً على أن غالي يمتلك خبرات كبيرة ستكون مفيدة للفريق.