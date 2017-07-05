الزمالك يضع شرطاً هاماً في عقد مصطفى فتحي مع التعاون

وضع مجلس إدارة نادي الزمالك شرطاً هاماً في تعاقد مصطفى فتحي مع التعاون السعودي، والذي يقضي بإعارة اللاعب إلى لمدة موسم.

الزمالك يشترط مشاركة مصطفى فتحي أمام أهلي طرابلس

ووقع مصطفى فتحي على عقود انتقاله إلى صفوف التعاون رسمياً لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند باحقية الفريق السعودي في شراء اللاعب.

ومن جانبه، وضع الزمالك شرطاً لإتمام الصفقة، وهو أن يشارك مصطفى فتحي في مباراة الفريق المقبلة أمام اهلي طرابلس أولاً.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع أهلي طرابلس يوم الأحد القادم في ختام مباريات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب الزمالك في تواجد مصطفى فتحي في المباراة قبل السفر إلى للسعودية للانضمام إلى التعاون أولاً، وهو ما استجاب له مسؤولي الفريق السعودي.

وانتقل مصطفى فتحي إلى التعاون مقابل مليون و400 ألف دولار، مع أحقية النادي السعودي في شراءه مقابل ثلاثة ملايين و600 ألف دولار.

ومن المقرر أن يشارك مصطفى فتحي مع الزمالك في مباراته الأفريقية المقبلة، ومن ثم التوجه نحو السعودية للانضمام إلى التعاون.