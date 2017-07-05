رسمياً.. ميسي يجدد تعاقده مع برشلونة

أعلن نادي برشلونة عن تمديد التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق في ظل اقتراب انتهاء فترة تعاقده مع أبناء كتالونيا.

ميسي مستمر مع برشلونة حتى 2021

ونشر الموقع الرسمي لبرشلونة بياناً أعلن خلاله عن تمديد تعاقد ميسي مع الفريق حتى صيف عام 2021 في ظل اقتراب انتهاء تعاقده الحالي.

وكان من المقرر أن ينتهي تعاقد برشلونة مع ميسي بنهاية موسم 2017-2018، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق حول التجديد.

ولم يذكر برشلونة في بيانه أي تفاصيل مالية حول التعاقد الجديد الذي أبرمه مع ميسي خلال الساعات الماضية.

وسبق لصحيفة ماركا الأسبانية أن اعلنت عن اقتراب ميسي من تجديد التعاقد، حيث كشفت عن بند واحد من العقد الجديد بين الطرفين.

وحسب ما جاء في الصحيفة، فإن الشرط الجزائي في تعاقد ميسي مع برشلونة سيصل إلى مبلغ 300 مليون يورو من أجل فسخ العقد.

وبالتالي، فإن أي ناد يرغب في التعاقد مع ميسي خلال فترة التعاقد الجديدة سيكون مضطراً لدفع 300 مليون يورو لبرشلونة من أجل فسخ العقد.