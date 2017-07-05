نكشف أسباب أزمة حسام غالي مع الأهلي

اشتعلت أزمة جديدة داخل النادي الأهلي بسبب اللاعب حسام غالي قائد الفريق، وذلك بعد المباراة التي جمعت القلعة الحمراء مع المصري.

غالي يعترض على البدري

وجاءت الأزمة خلال فترة الاستراحة الخاصة بمباراة الأهلي مع المصري، حيث طلب خلالها حسام البدري المدير الفني للفريق تعليمات خاصة من غالي.

وأبدى غالي اعتراضه على تعليمات البدري وهو ما أدى إلى غضب المدير الفني للأهلي من الأمر، ومن ثم قرر تبديله بأحمد رمضان “بيكهام” بين الشوطين.

واعترض غالي على قرار البدري بتبديله مما أدى إلى تطور الأمر بينهما، قبل أن ينفذ البدري قراره بسحب غالي من الملعب مع انطلاق الشوط الثاني.

وقرر البدري توقيع عقوبة مالية على غالي تتجاوز مبلغ 100 ألف جنية مصري، وهو ما أدى إلى زيادة غضب قائد الأهلي من القرار.

وأبلغ غالي، وكيله نادر شوقي، برغبته في الرحيل عن النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مطالباً إياه بإحضار عرض انتقال له.

واتخذ غالي قراره بالرحيل عن الاهلي في ظل عدم اعتماد العقد الجديد الموقع بينه وبين القلعة الحمراء من قبل والذي يقضي بتمديد التعاقد لمدة موسم واحد.