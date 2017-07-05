المقاولون “كسبان” من انتقال صلاح لليفربول

أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب على أحقية فريقه في الحصول على مبلغ مالي من انتقال محمد صلاح إلى ليفربول.

المقاولون يحق له الحصول على أكثر من 20 مليون جنية

وأشار عادل إلى أحقية نادي المقاولون العرب في الحصول على ما يزيد عن مبلغ 20 مليون جنية مصري من انتقال محمد صلاح إلى ليفربول.

وكان محمد صلاح قد انتقل إلى ليفربول من روما الإيطالي مقابل 42 مليون جنية يورو، بالإضافة إلى ثمانية ملايين أخرى كحوافز.

وشدد عادل على أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تمنح المقاولون العرب الحق في الحصول على مبلغ مالي من إتمام الصفقة خاصة أن صلاح كان لاعباً في قطاع الناشئين بقلعة ذئاب الجبل.

وأوضح عادل أن إدارة المقاولون قامت بدراسة كافة الأمور الخاصة ببنود الفيفا حول حقوق الرعاية والتضامن، والتي تمنح فريقه الحق في الحصول على مبلغ مالي من الصفقة.

الجدير بالذكر ان محمد صلاح بات الصفقة الأغلي في تاريخ نادي ليفربول، بعدما نجح في كسر رقم صفقة انتقال أندي كارول للفريق مقابل 35 مليون يورو.