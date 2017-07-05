ليفربول يعلن سبب غياب صلاح عن أولى التدريبات

يغيب المصري محمد صلاح المنتقل حديثاً إلى صفوف نادي ليفربول عن أول تدريبات فريقه استعداداً لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

صلاح لن يشارك في أول تدريبات ليفربول

ونشر الموقع الرسمي لليفربول بياناً توضيحياً حول اللاعبين الذين لن يتواجدوا في المران الأول للفريق والمقرر اقامته اليوم الأربعاء.

وأكد الموقع الرسمي للريدز على أن صلاح لن يكون بين اللاعبين المتواجدين في مران ليفربول الأول بناء على قرار من الجهاز الفني للفريق.

وقرر الجهاز الفني لليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب عدم مشاركة بكلاً من صلاح، إيمري تشان، أدم لالانا، فيليب كوتينيو، جورجينو واينالدم، سيمون مينيولي وديجان لوفيرن في المران الاول.

ويأتي غياب السباعي بسبب مشاركتهم في مباريات دولية مع منتخبات بلادهم خلال الأسابيع الماضية، وهو ما أدى لقطع فترة الراحة السلبية لهم.

وسينضم صلاح مع السداسي الأخر لتدريبات ليفربول خلال الأيام القليلة القادمة، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للفريق.

ولم يشر الموقع إلى موعد محدد لمشاركة محمد صلاح في التدريبات، حيث يقضي اللاعب فترة عطلة حالياً في اليونان.