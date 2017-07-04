متعب يحقق أمنية لاعب المصري البورسعيدي

استجاب عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لطلب أحمد بوسكا حارس مرمى المصري البورسعيدي بالحصول على القميص الخاص به.

وانتهى لقاء الأهلي والمصري في الأسبوع الـ33 من الدوري المصري الممتاز بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب برج العرب.

و سجل محمد الشامي لاعب المصري البورسعيدي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 79.

بينما تعادل صالح جمعة في الدقيقة 86.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 81 ورفع المصري رصيده إلى النقطة 59.

وجاء تشكيل الأهلي أمام المصري البورسعيدي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: محمد هاني – محمد نجيب – رامي ربيعة – حسين السيد

خط وسط الملعب: أكرم توفيق – حسام غالي – صالح جمعة – ميدو جابر – كريم وليد “نيدفيد”

خط الهجوم: عماد متعب

و ضم التشكيل أسماء جديدة تشارك للمرة الأولى بشكل أساسي منذ فترات طويلة خاصة بعد أن حسم الأهلي لقب الدوري بشكل رسمي وتوج به قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

ويستعد الأهلي للمباراة المصيرية أمام القطن الكاميروني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب في الاسكندرية.