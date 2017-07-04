تعرف على رسالة البدري لصالح جمعة بعد مباراة المصري

أشاد حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي بلاعب الفريق صالح جمعة عقب تألقه أمام المصري البورسعيدي في الأسبوع الـ33 من الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقال البدري أن اللاعب لديه إيجابيات عديدة في الفترة الأخيرة وأنه أصبح لاعب مهم للفريق سواء كأساسي أو بديل.

وكشف مدرب الأهلي لقناة النادي أنه عقد جلسة مع اللاعب قبل مواجهة المصري وأكد له أنه ينتظر منه الكثير لأنه يمتلك الأفضل.

وصرح البدري عقب اللقاء لقناة أون سبورت بأن المباراة جاءت في ظروف استثنائية بعد أن وصل الفريق من زامبيا صباح أمس لكن الفريق كان يسعى للفوز.

وأشاد البدري باللاعبين بالأداء الذي ظهروا به خاصة في ظل ابتعاد معظمهم عن اللعب بشكل أساسي.

وعلق مدرب الأهلي على مواجهة القطن الكاميروني في آخر جولات أبطال أفريقيا بأن الفريق يسعى للفوز من أجل التأهل لدور ربع النهائي.

و سجل محمد الشامي لاعب المصري البورسعيدي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 79.

ومرر سيد عبد العال الكرة لزميله من بين دفاعات الأهلي ليضعها الشامي في شباك أحمد عادل عبد المنعم بسهولة.

وكان صالح قد أهدر هدفا في الدقيقة 53 عندما سدد اللاعب الكرة لكن تصدى بوسكا حارس المصري لها ومنعها من هز شباكه، لكنه عاد وسجل هدف التعادل في الدقيقة 86.