البدري: راضٍ عن التعادل أمام المصري..والمباراة جاءت في ظروف استثنائية

أعرب حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي، عن رضاه بنتيجة مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي في الأسبوع الـ33 من الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

البدري: مباراة المصري جاءت في ظروف اسثنائية

وصرح البدري عقب اللقاء لقناة أون سبورت بأن المباراة جاءت في ظروف استثنائية بعد أن وصل الفريق من زامبيا صباح أمس الإثنين، مشيرا إلى أن الفريق كان يسعى للفوز.

البدري يشيد بلاعبيه عقب مباراة المصري

وأشاد البدري باللاعبين بالأداء الذي ظهروا به خاصة في ظل ابتعاد معظمهم عن اللعب بشكل أساسي.

وعلق مدرب الأهلي على مواجهة القطن الكاميروني في آخر جولات أبطال أفريقيا بأن الفريق يسعى للفوز من أجل التأهل لدور ربع النهائي.

يذكر أنه تم انتهاء مباراة الأهلي والمصري بهدف لكلا منهما، حيث أحرز هدف المصري عن طريق اللاعب محمد الشامي البورسعيدي في الدقيقة 79، بينما سجل الأهلي هدفه التعادل في الدقيقة 86 عن طريق اللاعب صالح جمعة.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 81 ورفع المصري رصيده إلى النقطة 59.