أول تعليق من حسام حسن عقب مباراة الاهلي والمصري

قال المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي حسام حسن، إنه كان يسعي للفوز على النادي الأهلي، مشيرا إلى انه راضي بالتعادل وخاصة بعد المستوى الجيد الذي ظهر به لاعبي النادي المصري، مقدما التهنئة للأهلي بالفوز بالدوري.

حسام حسن : حرصت على تهدئة صالح جمعة وجماهير النادي المصري

وأشار العميد في تصريحات أدلى بها لقناة أون سبورت الفضائية، بأنه احتوى غضب جمهور المصري وصالح جمعة لاعب الأهلي بعد تسجيل الأخير هدف التعادل أمام الفريق البورسعيدي، مشيرا إلى أنه حرص على تهدئة اللاعب والجماهير ليعتذر صالح للجمهور وينهي الموقف.

يذكر أنه تم انتهاء مباراة الأهلي والمصري بهدف لكلا منهما، حيث أحرز هدف المصري عن طريق اللاعب محمد الشامي البورسعيدي في الدقيقة 79، بينما سجل الأهلي هدفه التعادل في الدقيقة 86 عن طريق اللاعب صالح جمعة.

موقف الأهلي والمصري بعد هدف التعادل

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 81 ورفع المصري رصيده إلى النقطة 59.

وبدأ حسام حسن المدير الفني للنادي المصري بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى أحمد بوسكا.

في خط الدفاع: كريم العراقي – إسلام صلاح – أحمد أيمن منصور – محمد حمدي .

في خط الوسط: سيد عبدالعال وعمرو موسى وفريد شوقي وعبدالله بيكا وأحمد قطاوي.

في خط الهجوم وحيدا: محمد الشامي .