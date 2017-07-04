حسام حسن يتدخل بسبب أزمة صالح جمعة وجمهور المصري

نجح حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي في احتواء غضب جمهور المصري وصالح جمعة لاعب الأهلي بعد تسجيل الأخير هدف التعادل أمام الفريق البورسعيدي في الأسبوع الـ33 من الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وتوجه صالح إلى جمهور المصري عقب تسجيله لهدف التعادل في الدقيقة 86 ليدخل في أزمة معهم.

وتدخل العميد وحرص على تهدئة اللاعب والجماهير ليعتذر صالح للجمهور وينهي الموقف.

و سجل محمد الشامي لاعب المصري البورسعيدي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 79.

ومرر سيد عبد العال الكرة لزميله من بين دفاعات الأهلي ليضعها الشامي في شباك أحمد عادل عبد المنعم بسهولة.

وكان صالح قد أهدر هدفا في الدقيقة 53 عندما سدد اللاعب الكرة لكن تصدى بوسكا حارس المصري لها ومنعها من هز شباكه.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 81 ورفع المصري رصيده إلى النقطة 59.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: محمد هاني – محمد نجيب – رامي ربيعة – حسين السيد

خط وسط الملعب: أكرم توفيق – حسام غالي – صالح جمعة – ميدو جابر – كريم وليد “نيدفيد”

خط الهجوم: عماد متعب