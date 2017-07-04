هدف صالح جمعة في شباك المصري ورد فعل مع الجماهير المصري في المدرجات

نجح صالح جمعة لاعب الأهلي في إدراك التعادل لفريقه عندما سجل هدف رائع في شباك المصري البورسعيدي في الدقيقة 86 في المباراة الجارية الآن في الأسبوع الـ33 من الدوري المصري الممتاز.

واستخلص اللاعب الكرة من مدافع المصري ليضعها في الشباك.

و سجل محمد الشامي لاعب المصري البورسعيدي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 79.

ومرر سيد عبد العال الكرة لزميله من بين دفاعات الأهلي ليضعها الشامي في شباك أحمد عادل عبد المنعم بسهولة.

وكان صالح قد أهدر هدفا في الدقيقة 53 عندما سدد اللاعب الكرة لكن تصدى بوسكا حارس المصري لها ومنعها من هز شباكه.

وفاجأ حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي الجمهور عندما أعلن عن تشكيل الفريق للمباراة.

وضم التشكيل اسماء جديدة تشارك للمرة الأولى بشكل أساسي منذ فترات طويلة خاصة بعد أن حسم الأهلي لقب الدوري بشكل رسمي وتوج به قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

وجاء تشكيل الأهلي أمام المصري البورسعيدي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: محمد هاني – محمد نجيب – رامي ربيعة – حسين السيد

خط وسط الملعب: أكرم توفيق – حسام غالي – صالح جمعة – ميدو جابر – كريم وليد “نيدفيد”

خط الهجوم: عماد متعب

وحاول الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة البدري، تأجيل المباراة، من أجل الاستعداد للمباراة المصيرية أمام القطن الكاميروني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب في الاسكندرية، لكن مجلس إدارة النادي البورسعيدي تمسك بحقه في إقامة المباراة بموعدها الذي أقرته لجنة المسابقات.