فيديو.. رد فعل حسام حسن في مباراة الأهلي والمصري

قام حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي بمداعبة الكرة على خط الملعب أثناء مباراة فريقه أمام الأهلي في الشوط الثاني من المباراة الجارية الآن في الأسبوع الـ33 من الدوري المصري الممتاز.

ويحاول العميد الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي ومحاولة تحقيق الفوز في هذا اللقاء.

ويتواجد المصري ف المركز الرابع برصيد 58 نقطة بينما حسم الأهلي البطولة.

وجاء تشكيل الأهلي أمام المصري البورسعيدي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: محمد هاني – محمد نجيب – رامي ربيعة – حسين السيد

خط وسط الملعب: أكرم توفيق – حسام غالي – صالح جمعة – ميدو جابر – كريم وليد “نيدفيد”

خط الهجوم: عماد متعب

وحاول الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة البدري، تأجيل المباراة، من أجل الاستعداد للمباراة المصيرية أمام القطن الكاميروني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب في الاسكندرية، لكن مجلس إدارة النادي البورسعيدي تمسك بحقه في إقامة المباراة بموعدها الذي أقرته لجنة المسابقات.