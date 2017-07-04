صالح جمعة يهدر هدف محقق أمام المصري

أهدر صال جمعة لاعب الأهلي فرصة تسجيل هدف محقق أمام المصري البورسعيدي في الشوط الثاني من المباراة الجارية الآن في الأسبوع الـ33 من الدوري المصري الممتاز.

وسدد اللاعب الكرة في الدقيقة 53 لكن تصدى بوسكا حارس المصري لها ومنعها من هز شباكه.

وفاجأ حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي الجمهور عندما أعلن عن تشكيل الفريق للمباراة.

وضم التشكيل اسماء جديدة تشارك للمرة الأولى بشكل أساسي منذ فترات طويلة خاصة بعد أن حسم الأهلي لقب الدوري بشكل رسمي وتوج به قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

وجاء تشكيل الأهلي أمام المصري البورسعيدي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: محمد هاني – محمد نجيب – رامي ربيعة – حسين السيد

خط وسط الملعب: أكرم توفيق – حسام غالي – صالح جمعة – ميدو جابر – كريم وليد “نيدفيد”

خط الهجوم: عماد متعب

وحاول الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة البدري، تأجيل المباراة، من أجل الاستعداد للمباراة المصيرية أمام القطن الكاميروني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب في الاسكندرية، لكن مجلس إدارة النادي البورسعيدي تمسك بحقه في إقامة المباراة بموعدها الذي أقرته لجنة المسابقات.