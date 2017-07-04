مباراة المصري تحدد مصير “حسين السيد”

“حسين السيد” لاعب النادي الأهلي تردد اسمه في الفترة السابقة من الراحلين عن قائمة النادي الأهلي، حيث أبدى اللاعب رغبته في الرحيل عن النادي في ظل عدم مشاركته أساسيا مع الفريق.

ولكن حسام البدري خالف كل التوقعات بإعلانه في تشكيل الفريق اليوم أمام المصري في الجولة الـ33 من عمر الدوري المصري الممتاز.

حسام البدري يحدد موقف “حسين السيد”

وتشير التوقعات إلى قيام حسام البدري بالدفع به أمام المصري في المباراة المقامة الآن على استاد برج العرب حتى يتم حسم الجدل باستمرار حسين السيد مع الفريق أم ينتهي علاقته بالفريق الأحمر.

حقيقة مفاوضات الزمالك مع “حسين السيد”

جدير بالذكر أن وكيل أعمال حسين السيد قد صرح بأن اللاعب يرفض أي عرض داخل مصر، لكنه ينتظر اللعب خارج مصر

وأكد أن اللاعب ينتظر وصول عروض من السعودية، موضحا أنه تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت.

وأشار وكيل أعمال اللاعب أنه يمتلك عرضا مغريا من نادي الزمالك من أجل الانضمام إليه، بالإضافة إلى أندية “سموحة وانبي والإسماعيلي”

لكنه لم يحسم حتى الآن موقفه، مشيرا إلى أن نادي الزمالك هو الأقرب للانضمام إليه في حال عدم استمراره مع النادي الأهلي وعدم تلقيه أي أندية خارجية.