ملخص الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الأسبوع الـ33 من الدوري المصري الممتاز، ويقدم لكم “أخبار الأهلي ” ملخصا للمباراة.
في البداية وقف لاعبو الفريقين دقيقة حداد على روح اللواء أركان حرب محمد لطفى يوسف قائد المنطقة الشمالية العسكرية نتيجة حادث انقلاب سيارته.
وسيطر المصري على أحداث اللقاء وحاول هز شباك الأهلي حتى الدقيقة الـ8 وعند الدقيقة الـ10 تصدى أحمد عادل حارس الأهلي لتسديدة قوية من لاعب المصري.
وحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة 12 ليضعها محمد نجيب أعلى المرمى.
وعند الدقيقة 25 حاول متعب تسجيل الهدف الأول لكن منعه حارس المصري وعند الدقيقة 38 أهدر حسين السيد فرصة تسجيل هدف عندما وضع الكرة أعلى المرمى وقبل نهاية الشوط فب الدقيقة 44 سدد ركلة حرة لكنه أهدر تسجيل هدف التقدم بعد تسديد الكرة بجانب القائم.
وفاجأ حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي الجمهور عندما أعلن عن تشكيل الفريق للمباراة.
وضم التشكيل اسماء جديدة تشارك للمرة الأولى بشكل أساسي منذ فترات طويلة خاصة بعد أن حسم الأهلي لقب الدوري بشكل رسمي وتوج به قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.
وجاء تشكيل الأهلي أمام المصري البورسعيدي كالآتي:
حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم
خط الدفاع: محمد هاني – محمد نجيب – رامي ربيعة – حسين السيد
خط وسط الملعب: أكرم توفيق – حسام غالي – صالح جمعة – ميدو جابر – كريم وليد “نيدفيد”
خط الهجوم: عماد متعب
وحاول الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة البدري، تأجيل المباراة، من أجل الاستعداد للمباراة المصيرية أمام القطن الكاميروني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب في الاسكندرية، لكن مجلس إدارة النادي البورسعيدي تمسك بحقه في إقامة المباراة بموعدها الذي أقرته لجنة المسابقات.
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