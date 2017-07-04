ملخص الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري

في البداية وقف لاعبو الفريقين دقيقة حداد على روح اللواء أركان حرب محمد لطفى يوسف قائد المنطقة الشمالية العسكرية نتيجة حادث انقلاب سيارته.

وسيطر المصري على أحداث اللقاء وحاول هز شباك الأهلي حتى الدقيقة الـ8 وعند الدقيقة الـ10 تصدى أحمد عادل حارس الأهلي لتسديدة قوية من لاعب المصري.

وحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة 12 ليضعها محمد نجيب أعلى المرمى.

وعند الدقيقة 25 حاول متعب تسجيل الهدف الأول لكن منعه حارس المصري وعند الدقيقة 38 أهدر حسين السيد فرصة تسجيل هدف عندما وضع الكرة أعلى المرمى وقبل نهاية الشوط فب الدقيقة 44 سدد ركلة حرة لكنه أهدر تسجيل هدف التقدم بعد تسديد الكرة بجانب القائم.