انفوجرافيك .. قبل مباراة الاهلي والمصري في الدوري المصري الممتاز

مباراة الاهلي اليوم مع نادي المصري البورسعيدي ، هي المباراة التي قبل نهائية الدوري المصري، وسيتم اقامة المباراة علي برج العرب بمدينة الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المتعارف عليه ان الاهلي يتصدر الدوري المصري الممتاز بـ 80 نقطة ، ونادي المصري البورسعيدي يأتي في المركز الرابع من تصنيف الدوري المصري برصيد 58 نقطة وبفارق عن الاهلي 22 نقطة.

لذلك قام موقع اخبار الاهلي بعمل انفوجرافيك تقارن بين حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي المصري وحسام حسن المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي.

يذكر ان حسام البدري قاد النادي الاحمر في 32 مباراة بالدوري المصري الممتاز ، حيث استطاع بكل دهاء وذكاء ان يقوم بتحقيق الفوز للنادي الاهلي في 24 مباراة وتعادل في 8 مباريات، واستطاع ان يحمي فريقه من اي هزيمة تذكر.

واستطاع حسام حسن بعد توليه تدريب النادي المصري البورسعيدي بقيادة فريقه البورسعيدي في 32 مباراة في الدوري المصري الممتاز حيث استطاع ان يحقق خلال المباريات مع فريقه 18 فوز و4 تعادل وخسر في 10 مباريات.

ويذكر ان البدري، على مدار تاريخه التدريبي، 7 بطولات، منها 2 دوري مصري، ولقب دوري سوداني، ولقبان سوبر محلي، ولقب سوبر إفريقي، بالإضافة إلى بطولة في دوري أبطال إفريقيا، بنما لم يحقق حسام حسن، أي بطولة حتى الآن.