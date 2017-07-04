مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المصري البورسعيدي

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي حسام البدري، تشكيل الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي في الأسبوع الـ33 من الدوري المصري الممتاز، حيث فاجأ الجميع بشكيل غير متوقع.

متعب وعبد المنعم في تشكيل الأهلي أمام المصري

وضم التشكيل أسماء جديدة تشارك للمرة الأولى بشكل أساسي منذ فترات طويلة خاصة بعد أن حسم الأهلي لقب الدوري بشكل رسمي وتوج به قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

وجاء تشكيل الأهلي أمام المصري البورسعيدي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: محمد هاني – محمد نجيب – رامي ربيعة – حسين السيد

خط وسط الملعب: أكرم توفيق – حسام غالي – صالح جمعة – ميدو جابر – كريم وليد “نيدفيد”

خط الهجوم: عماد متعب

المصري متمسك بإقامة مباراة الأهلي في موعدها

وحاول الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة البدري، تأجيل المباراة، من أجل الاستعداد للمباراة المصيرية أمام القطن الكاميروني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، لكن مجلس إدارة النادي البورسعيدي تمسك بحقه في إقامة المباراة بموعدها الذي أقرته لجنة المسابقات.