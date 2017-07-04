مرتضى منصور يهدد بتحرير محضر ضد البرتغالي إيناسيو

هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، المدير الفني للفريق البرتغالي أوجتسو إيناسيو، بأنه سيحرر محضر ضده، في حال رفضة حضور مران الزمالك اليوم.

مرتضى منصور : كلفت إيناسيو بقيادة مران الفريق اليوم

وأشار رئيس نادي الزمالك، أنه كلف إيناسيو بقيادة مران الفريق اليوم الثلاثاء، لكن المدرب رد بأنه ينتظر رأي وكيل أعماله لتحديد إمكانية قيادة المران أم لا.

مرتضى منصور ايناسيو مهتم بمصلحته فقط

وأوضح رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور ، أن إيناسيو يهتم بمصلحته فقط وليس مصلحة الفريق، مشيرا إلى أن المدير الفني طالب بالشرط الجزائي المبرم في العقد من أجل الرحيل عن الفريق.

يذكر أنه حالة من الغضب تجتاح نادي الزمالك بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام كابس يونايتد في الجولة الخامسة في دور المجموعات دوري أبطال أفريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مما تقلصت فرصه للصعود من دوري المجموعات.

ويبحث الزمالك تحقيق الفوز أمام أهلي طرابلس في الجولة المقبلة للتأهل إلى ربع النهائي.

وعلى جانب آخر وافقت وزارة الداخلية على زيادة أعداد زيادة أعداد الجماهير في مباراة الزمالك في الجولة الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا إلى 20 ألف مشجع، بدلا من ١٠ آلاف فقط.