عمرو وردة : هذه حقيقة خلافاتي مع ” باوك اليوناني”

كشف عمرو وردة لاعب نادي باوك اليوناني ومنتخب مصر، عن سبب خلافاته مع ناديه قائلا” أرغب في الرحيل عن النادي”.

عمرو وردة : العروض الخارجية سبب مشاكل ” باوك اليوناني”

وأوضح وردة في تصريحات له، أن سبب الخلافات مع نادي باوك اليوناني، أنه يمتلك عروض خارجية للانتقال عن النادي، موضحا أنه يمتلك عرض من نادي جراسهوبرز السويسرى وآخر من بلجيكا، ولكن إدارة نادي باوك اليوناني رفضت هذه العروض.

عمرو وردة : اتهامات ” باوك اليوناني” باطلة

ونفي عمرو وردة ما تردد حول ما نسب إليه من رحيله عن نادي باوك اليوناني لأسباب أخلاقية قائلا “هذا اتهام باطل”.

يذكر أنه تم استبعاد عمرو وردة من معسكر هولندا استعدادا للموسم الجديد بسبب مشاكل أخلاقية، وذلك وفقا لتصريحات موقع ” باوك 24″.

ويتجه نادي باوك اليوناني في الاستغناء عن اللاعب.

ومن المتوقع أن يؤثر استبعاد اللاعب على انضمامه لمنتخب مصر والذي يستعد لخوض منافسات التأهل لكأس أمم أفريقيا 2019، وتصفيات كأس العالم، وذلك بعد مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة أمم أفريقيا والتي أقيمت في الجابون وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني بعد خسارته في المباراة النهائية أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف واحد أحرزة لاعب منتخب مصر محمد النني.