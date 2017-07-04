“عبد الحفيظ”منفعلًا: أقسم بالله لا شفت “حمدي ذكي” ولا اتكلمت معاه

نفي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ما تردد مؤخرًا حول المشادة الهاتفية التي تمت بينه وبين محمد حمدي ذكي “جدو الصغير”، لاعب المارد الأحمر والمعار إلى صفوف نادي إنبي.

حقيقة الخلافات بين “البدري” و”جدو”

كانت بعض التقارير قد أشارت إلى نشوب مشادة عبر الهاتف بين سيد عبد الحفيظ، واللاعب، حيث طالب الأخير بالحصول على الاستغناء به، والرحيل عن صفوف الأهلي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، الأمر الذي رفضه عبد الحفيظ.

البدري: ” جدو” لم يحضر النادي الأهلي منذ فترة طويلة

وأكد عبد الحفيظ في تصريحات صحفية، تعليقا على الأزمة، “أقسم بالله لم أرى محمد زكى أو أتحدث معه هاتفيًا منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مضيفًا، “ما تم تداوله كلام لا أساس له من الصحة ولم يحدث من قريب أو بعيد ولم يحضر اللاعب للنادي ولم نتحدث منذ فترة طويلة للنادي”.

يذكر أن محمد حمدي ذكي، انضم إلى صفوف إنبي خلال الميركاتو الشتوي، على سبيل الإعارة، ولم يستقر الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة حسام البدري، على عودته او رحيله إما نهائيًا، أو على سبيل الإعارة.