“جدو” يثير أزمة في الأهلي.. اعرف التفاصيل

لازالت قائمة الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معلقة حتى انتهاء جولات الدوري المصري لكرة القدم، وفقًا لما كشفه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي مسبقًا، حتى لا يخرج الفريق الأحمر عن تركيزه، خاصة وأنه لم يحسم حتى الآن تأهله إلى دور الثمانية من بطولة أفريقيا.

قائمة الراحلين عن الأهلي

وبالرغم من عدم إعلان قائمة الراحلين، إلا أنه تأكد بشكل كبير حسم أمر المعارين أمثال أحمد الشيخ، والغاني جون انطوي، ومحمد حمدي ذكي “جدو الصغير”، حيث بات من المؤكد عودة الشيخ من صفوف المقاصة إلى القلعة الحمراء، مع استمرار إعارة أنطوي أو تسويقه خارجيًا.

” جدو” يقترب من الرحيل عن الأهلي

أما حمدي ذكي، فلم يحظ اللاعب بفرصة مع ناديه، وتمت إعارته في الميركاتو الشتوي إلى صفوف فريق إنبي، وتشير التنبؤات حول عدم وجود نية لدى الجهاز الفني للمارد الأحمر للاستعانة بخدماته خلال الموسم المقبل، لذلك فتجديد إعارته أو بيعه هو الأقرب.

كان اللاعب قد رفض من قبل الدخول في صفقات تبادليه مطالبًا ببيعه أو رحيله على سبيل الإعارة، إلا أن القلعة الحمراء لم تحسم امره حتى الآن.