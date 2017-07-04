استعدادًا لمواجهة الزمالك.. بعثة الأهلي الليبي تصل برج العرب

تواجدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي طرابلس الليبي، في مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية، منذ قليل، استعدادًا لمواجهة الزمالك، يوم الأحد المقبل، في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

موعد مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي

ويستضيف الزمالك نظيره الأهلي الليبي، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كان الزمال قد خسر مباراته الأخيرة أمام كابس يوناتيد، ليتراجع إلى المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 5 نقاط، بينما قفز الفريق الزيمبابوي، إلى المركز الثالثة برصيد 6 نقاط، أما الصدارة فيتقاسمها اتحاد العاصمة الجزائري مع أهلي طرابلس الليبي برصيد 8 نقاط، بعد تعادلهما في الجولة الماضية.

موقف الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

ولا بديل أمام الفارس الأبيض سوى الفوز على الأهلي الليبي، وانتظار تعثر كابس يونايتد الزيمبابوي أمام اتحاد العاصمة، ليتأهل الفارس الابيض إلى دور الثمانية.

كانت المواجهة الأولي بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في تونس.