طاقم حكام أجنبي لمباراة الأهلي والزمالك

قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري تعيين طاقم حكام أجنبي للمباراة التي ستجمع فريقي الاهلي والزمالك.

التراجع عن طاقم الحكام المصري للقمة

وأعلنت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح عن نيتها التعاقد مع طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة القمة المقبلة.

وكانت لجنة الحكام قد درست في الفترة الماضية الاستعانة بطاقم حكام مصري لإدارة المباراة، قبل أن تتراجع عن الفكرة مؤخراً.

وتراجعت لجنة الحكام عن الاستعانة بطاقم حكام محلي لإدارة القمة، حيث تم إتخاذ قرار بالتعاقد مع حكام أجانب.

ومن المقرر ان يلتقي الأهلي والزمالك وجهاُ لوجه يوم 17 يوليو الجاري في ختام مباريات الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز.

وأعرب مسؤولو اتحاد الكرة عن قلقهم من تعيين طاقم حكام مصري للمباراة مما قد يؤدي إلى حدوث أخطاء من جانبه خلال المباراة.

ولا يريد اتحاد الكرة إحداث أزمة بسبب طاقم حكام المباراة، مما أدى إلى قراره بتعيين طاقم أجنبي لإدارة المواجهة.