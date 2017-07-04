الأمن يرفض طلب الزمالك

رفضت وزارة الداخلية نقل مباراة الزمالك أمام فريق أهلي طرابلس الليبي إلى ملعب بتروسبورت بالقاهرة بدلاً من برج العرب بالأسكندرية.

الزمالك طلب نقل مباراته أمام أهلي طرابلس

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد طلب نقل مباراة فريقه أمام أهلي طرابلس إلى ملعب بتروسبورت خلال الأيام القليلة الماضية.

وسيلتقي الزمالك مع أهلي طرابلس يوم الأحد القادم في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

إلا أن الجهات الأمنية رفضت طلب الزمالك، حيث طالبت بضرورة خوض المباراة على ملعب برج العرب نظراً لأهميتها وضرورة إبعادها عن الكثافة السكانية.

ونقل نادي الزمالك رد الداخلية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” فيظل إرسال الأخير لخطاب رسمي إلى القلعة البيضاء أكد خلاله إمكانية نقل المواجهة.

وجاء رد الداخلية المصرية ليجبر الزمالك على الرد على خطاب الكاف، مع التأكيد على عدم نقل المباراة وخوضها على ملعب برج العرب.

الجدير بالذكر أن الكاف حدد التاسعة من مساء الأحد موعداً لمباراة الزمالك وأهلي طرابلس في ختام مباريات الفريقين بدور المجموعات لدوري الأبطال.