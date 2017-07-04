رسمياً.. الأمن يعلن عدد جماهير الأهلي أمام القطن

تلقى مجلس إدارة النادي الاهلي إخطاراً من وزارة الداخلية لإبلاغه بعدد الجماهير التي ستتواجد في مدرجات ملعب برج العرب خلال مواجهة القطن الكاميروني.

الأهلي بـ10 ألاف مشجع أمام القطن الكاميروني

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع القطن مساء السبت القادم في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد طلب زيادة عدد جماهيره خلال المباراة الأفريقية المقبلة ليصل إلى 20 ألف مشجع في ظل أهمية وحساسية المواجهة.

إلا أن الجهات الأمنية ردت على طلب إدارة الأهلي بالرفض، حيث أصرت على حضور 10 ألاف مشجع فقط للمباراة المقبلة.

وأعلن شيرين شمس الدين المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن تلقيه لخطاب من وزارة الداخلية يفيد بتواجد 10 ألاف مشجع فقط في المباراة.

وقامت إدارة الاهلي بطباعة التذاكر الخاصة بالمواجهة وطرحها للبيع إلكترونيا خلال الساعات القليلة الماضية في ظل اقتراب موعد المواجهة.

ويستعد الاهلي لملاقاة المصري البورسعيدي اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب قبل العودة إلى القاهرة ومنها إلى الأسكندرية مرة أخرى قبل ساعات قليلة من ملاقاة القطن.