حقيقة اشتباك لاعبي الزمالك مع الجماهير بعد الهزيمة من كابس

نفى مصدر في الجهاز الفني لنادي الزمالك ما تردد عن وجود اشتباكات بين لاعبي الفريق وجماهيره في مطار القاهرة صباح اليوم الثلاثاء.

بعثة الزمالك تصل للقاهرة

ووصلت بعثة نادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من زيمبابوي بعد خوض مباراة أمام كابس يونايتد في دوري أبطال أفريقيا.

وتلقى الزمالك خسارة امام كابس بثلاثة أهداف لواحد في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

وكانت تقارير إعلامية قد تداولت أنباء حول وجود اشتباكات بين جماهير الزمالك ولاعبي الفريق بمجرد عودتهم إلى القاهرة.

إلا أن المصدر أكد في تصريحات خاصة لـ”أخبار الأهلي” على عدم صحة تلك التقارير، مؤكداً على أن لاعبي فريقه لم يتعاملوا مع أي مشجع خلال تواجدهم بالمطار.

وشدد المصدر على أن لاعبي الزمالك أنهوا إجراءات دخولهم إلى مصر ومن ثم المغادرة نحو منازلهم على الفور دون التحدث مع أي مشجع.

الجدير بالذكر أن الزمالك سيبدأ الاستعداد لمواجهة أهلي طرابلس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا والتي تقام يوم الاحد القادم.