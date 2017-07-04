الزمالك قد يستعيد كهربا من اتحاد جدة في هذه الحالة

وضع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور شرطاً هاماً في تعاقد اللاعب محمود عبد المنعم “كهربا” صانع ألعاب الفريق مع اتحاد جدة السعودي.

كهربا قد يعود للزمالك من جديد بسبب شرط الزمالك

وانتقل كهربا إلى صفوف اتحاد جدة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط تنتهي بنهاية الموسم الجاري بعد سلسلة طويلة من المفاوضات.

ويلعب كهربا في اتحاد جدة لمدة موسم مقابل مليوني و300 الف دولار، حيث سيتم سدادهم على دفعتين للفريق الأبيض.

وحصل نادي الزمالك على مبلغ مليون و300 ألف دولار من اتحاد جدة، حيث يتبقى للفريق الأبيض مبلغ مليون دولار لإتمام قيمة الصفقة.

واشترط نادي الزمالك عودة كهربا إلى صفوفه من جديد في حال عدم وفاء اتحاد جدة بمواعيد سداد المبالغ المطلوبة لإتمام الصفقة.

ويعاني اتحاد جدة من أزمة مالية طاحنة في الفترة الأخيرة، وهو ما جعل الزمالك يضع شرط عودة كهربا في حال عدم دفع قيمة الصفقة في موعدها.

ويرغب نادي الزمالك في ضمان حقوقه من اتحاد جدة في ظل أزمته المالية الحالية، حيث يستحق مبلغ المليون دولار المتبقي مع شهر يناير القادم.