مرتضى يعلن عن ثالث صفقات الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تعاقد فريقه مع اللاعب رزاق سيسيه مهاجم نادي موانا الإيفواري والمعار إلى أسوان.

الزمالك يضم ثالث صفقاته

وأكد مرتضى منصور على حسم ناديه لصفقة انتقال سيسيه إلى الزمالك مقابل 100 ألف دولار فقط دفعها الفريق إلى نادي موانا.

وأشار منصور إلى أن الزمالك قام بتحويل الشرط الجزائي في عقد سيسيه إلى النادي الإيفواري، ليحصل على الاستغناء الخاص باللاعب.

وشدد منصور على سيسيه وقع على عقود انضمامه إلى الزمالك لمدة أربع مواسم بصورة رسمية خلال جلسة جمعته مع إدارة القلعة البيضاء ووكلاءه منذ فترة.

الصفقة الثالثة للزمالك

وكان الزمالك قد نجح في التعاقد مع الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم نادي الاتحاد السكندري خلال الفترة السابقة.

كما نجح الزمالك في الحصول على توقيع الغاني بنجامين أشيمابونج مهاجم نادي الداخلية بصورة رسمية خلال الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أن الزمالك حصل على توقيع اللاعب احمد مدبولي صانع ألعاب نادي النصر للتعدين أيضاً، حيث من المقرر أن تدخل إدارة القلعة البيضاء في مفاوضات مع ناديه لإتمام الصفقة رسمياً.