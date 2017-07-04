بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والمصري 4-7-2017 في الدوري المصري

بث مباراة الاهلي والمصري في إطار مباريات الجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الأهلي والمصري اليوم 4-7-2017

يخوض النادي الأهلي مباراة قوية اليوم الثلاثاء عندما يلتقي مع فريق المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والمصري في السابعة من مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بالتوقيت العالمي “جرينتش”.

بث مباشر مباراة الأهلي والمصري اليوم

تقام مباراة الاهلي والمصري في إطار مباريات الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر مباريات الدوري المصري الممتاز.

وكان الاهلي قد نجح في التتويج بطلاً للدوري المصري بصورة رسمية خلال الفترة الماضية بعد اتساع الفارق بينه وبين مصر المقاصة صاحب المركز الثاني.

وتسلم الاهلي درع الدوري المصري بالفعل بمجرد انتهاء مباراته الماضية أمام إنبي، لتصبح مواجهته امام المصري تحصيل حاصل.

ويتبقى مباراة واحدة فقط للأهلي بعد لقاء المصري، حيث سيلتقي خلالها مع الزمالك في الجولة 34 والأخيرة بالدوري الممتاز.

ويرغب الأهلي في الخروج من الموسم الجاري بدون تلقي أي هزيمة، خاصة بعدما نجح في الحفاظ على سجله خال من الهزائم خلال 34 مباراة ماضية.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته أمام المصري اليوم بعدد من اللاعبين البدلاء في رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري في إراحة لاعبيه.

وعاد الأهلي من رحلة طويلة إلى زامبيا فجر أمس الأثنين، ليلتقي مع المصري اليوم قبل أن يواجه القطن الكاميروني يوم السبت القادم.

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والمصري

نجح النادي المصري في ضمان التواجد ضمن أندية المربع الذهبي بالموسم الجاري من الدوري المصري بصورة رسمية.

وجاء ضمان المصري للمربع الذهبي بعد الخسارة التي مني بها فريق سموحة أمس الأثنين على يد طلائع الجيش بهدفين واحد.

ويحاول النادي المصري التقدم نحو المركز الثالث الذي يتواجد به الزمالك حالياً، بشرط فوز الفريق البورسعيدي في المبارتين المقبلتين.

ويرغب المصري في الفوز خلال المبارتين القادمتين له، من بينهما الأهلي، منتظراً تعثر الزمالك من أجل التقدم إلى المرتبة الثالثة بالدوري.

مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر

تمتلك قنوات أون سبورت، دي أم سي سبورتس ونايل سبورت حقوق بث مباريات الدوري المصري عبر القمر الصناعي نايل سات.

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت، دي أم سي سبورتس ونايل سبورت مباراة الأهلي والمصري بصورة خاصة وحصرية عبر قنواتهما للجماهير العربية.