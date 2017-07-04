تكدس جماهيري أمام مقر النادي الأهلي

احتشد العديد من جماهير النادي الأهلي أمام مقر القلعة الحمراء بالجزيرة صباح اليوم الثلاثاء وقبل ساعات من مواجهة المصري.

ويستعد الاهلي لملاقاة المصري البورسعيدي اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب بالأسكندرية في إطار مباريات الجولة 33 من الدوري المصري.

حشد جماهيري أمام الاهلي

وجاء الحشد الجماهيري في ظل بداية عملية شراء الاستمارات الخاصة باختبارات قطاع الناشئين في النادي الأهلي.

وتوافد اللاعبين الشباب وذويهم إلى مقر النادي الأهلي لشراء الاستمارات تمهيداً لبداية فترة الاختبارات خلال الأيام المقبلة.

استمارات الاختبار في الأهلي

ويقوم النادي الأهلي ببيع استمارات خاصة بالاختبارات من أجل معرفة بيانات كل مختبر يخوض التجربة مع قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

وكان عدد من الأندية المصري قد بدأت عملية اختبارات الناشئين خلال أيام شهر رمضان الماضي، إلا أن الاهلي فضل أن تكون بعد عيد الفطر مباشرة.

وبإمكان الراغبين في الدخول لاختبارات قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء شراء الاستمارات من مقر النادي الأهلي بالجزيرة تمهيداً لبداية فترة الاختبار والتي تمتد لمدة أسبوعين على أقصى تقدير.